Eğirdir, Emitt'te Tanıtılacak

Isparta'nın Eğirdir ilçesinin tanıtımı için ilçe belediyesinin Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyehat Fuarına (EMİTT) katılacağı bildirildi.



Eğirdir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada belediyenin, Isparta Valiliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKAI) desteği ile 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek EMİTT fuarına katılacağı belirtildi.



Belediyenin ilçenin tanıtımı için yoğun çaba sarf edeceği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:



"Belediye, bastırdığı yazılı ve görsel materyallerin yanında, elma, elma suyu, elma cipsi, elma reçeli gibi ürünlerle de standında görsel bir şova hazırlanıyor. EMITT Fuarı'nda açılacak Batı Akdeniz Bölgesi standında gül ve gül ürünleriyle ünlü Isparta, Kelebek Vadisi ve Eğirdir Gölü gibi doğa güzelliklerinin yanı sıra yöreye özgü fırın kebabı, el işlemeli deri ürünleri ve kökboyalı kilimleriyle de tanıtılacak. Ayrıca Isparta'dan Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yanı sıra Eğirdir Belediyesi, Çeşitli belediyeler ve Kaymakamlıklar gibi bazı ilçeler de fuarda tanıtım yapacak."



Açıklamada ayrıca görüşlerine yer verilen Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ün, "İlçemizin turizm, tarih, kültürel ve ekonomik değerlerinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan EMITT Fuarına katılacağız. Desteklerinden dolayı BAKA'ya ve Isparta Valimize teşekkür ederim. İstanbul da bulunan tüm Eğirdirli ve Ispartalı hemşehrilerimizi de fuardaki stantlarımıza bekleriz." dediği bildirildi.