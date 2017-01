Eğirdir'e Sakin Şehir Sertifikası

30 ülke ve 208 kentin içinde bulunduğu, uluslar arası belediyeler birliği olarak anılan Cittaslow ünvanına artık Eğirdir'de sahip oluyor. Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısında alınacak sertifikayla Isparta'nın İncisi, Türkiye'nin saklı bahçesi de resmen Cittaslow üyesi olacak. Tören, 3-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Türkiye'nin bir diğer Cittaslow kenti olan Artvin'in Şavşat ilçesinde gerçekleşecek.



Eğirdir Başkanı Ömer Şengöl, 2014 yılında Belediye binasında Eğirdir'in ilçe mahallesi muhtarlarıyla yapılan ilk toplantıda Cittaslow'un ne olduğu anlatılarak kamuoyuna aktarıldığını söyledi. Türkiye'nin ilk Cittaslow şehri olan Seferihisar, yerinde gezilerek Cittaslow'un şehre kattığı imajın gözlemlendiğini ifade eden Başkan Şengöl :'Daha sonra üyelik süreci kapsamında gerçekleştirilmesi gereken 70 kriter yerine getirilmeye çalışıldı. Bu sayede Eğirdir'in yaşam kalitesini yükseltecek çeşitli adımlar atılmış oldu. 2016 yılının Haziran ayında Eğirdir'in uluslar arası Cittaslow ağına üyelik talebini değerlendirmek amacıyla kenti ziyaret eden Cittaslow Türkiye Bilim komitesi, kente hayran olduklarını belirterek, Cittaslow kriterlerinin tümünü taşıdığını belirttiler. Cittaslow İtalya'da ortaya çıkan bir belediyeler birliği unvanıdır. Bu unvana sahip şehirler, kendi kimliklerine sahip çıkan kentler olarak bilinir. Dolayısıyla şehrin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerine getirmesi gereken 70 kriterli bu unvanı alabilmek adına 2014 yılından beri özverili bir çalışma yürüten Eğirdir Belediyesi, bu kriterlerin çoğunu sağlayarak 2017 yılında Cittaslow ( Sakin Şehir) unvanına kavuşmuş oldu. Eğirdir'imize hayırlı uğurlu olsun" - ISPARTA