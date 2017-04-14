EGİKAD'dan kadının tarihsel sürecine yolculuk

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'u ağırlayan EGİKAD üyeleri tarihten bugüne kadının toplumdaki yeri hakkında bilgi aldı.

Kadının ilk dönemlerde toplumda baskın olduğunu ifade eden Sağlamtimur, kadının yani anaerkil toplum düzeninin var olduğu dönemde toplum düzeninden kadınların sorumlu olduğunu söyledi. Üyeleri ile birlikte geçmişten bugüne kadının toplumdaki yeri hakkında bilgi sahibi olduklarını açıklayan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros ise, EGİKAD olarak bu tür etkinlilere devam edeceklerini ve proje bazlı çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

KADIN DÜZEN SAĞLAYICIYDI

İki milyon yıllık Paleotik Çağ boyunca insanların toplayıcılık ve avcılıkla geçimlerini sağladıklarını hatırlatan Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Haluk Sağlamtimur, yapılan arkeolojik kazılar sonucunda kadınların toplumsal statüsü hakkında önemli ezber bozan keşiflerin de yapıldığını söyledi. Sağlamtimur, "Doğa koşullarının etkileri altında baskılanan homo sapiens, doğayla barışık yaşamak zorundaydı. İhtiyacı olan besini doğadan aldı ve savaşmaktan kaçındı. Özel mülkiyetin olmadığı bu çağda cinsler arasında bir sömürme ilişkisi gelişmedi. Genel olarak kadınlar bu çağda yiyecek topladı, erkeklerle birlikte ava çıktı ve vurulan avı pişirdi. Geçimin sağlanmasında etkin rol alan kadınlar ne yazık ki sağlık bilgisinin eksikliği yüzünden doğumda ve sonrasında ölümler yaşadı. Bu durum toplumdaki kadın sayısının azalmasına ve kadın cinsinin daha değerli sayılmasına neden oldu. Özellikle toplumun kendini yeni kuşaklar üzerinden ürettiği bu çağda kadının doğurganlığı çok önemliydi." dedi.

YENİ ÜYELERE ROZET TAKILDI

EGİKAD olarak kadının tarihsel süreçteki rolü hakkında önemli bilgiler edindiklerini ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros ise, "Edindiğimiz bilgiler kadının toplumda her tarihsel devinimde önemli roller üstlendiğini gösteriyor. Kadının sahip olduğu doğurganlık ve dönemin sağlıksız koşullarından dolayı yaşanan ölümler sonucunda nüfus bazında yaşadığı kayıplar bu değeri daha da arttırmış. Ancak yapılan araştırmalar ekseninde kadının her zaman toplumda düzenleyici roller üstlendiğini açık bir şekilde görmekteyiz. Günümüzde de kadın toplumlarda geçmişten bugüne kadar değerini korumuş ve düzen sağlayıcı olarak görülmüştür" diye konuştu.

Antitoros katılımlarından dolayı Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Haluk Sağlamtimur'a teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Toplantının ardından yeni üyelere rozetlerini takan Antitoros, EGİKAD ailesinin büyümeye devam edeceğini vurguladı.

