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Egev, 2017'nin İlk Toplantısını Yaptı
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Egev, 2017'nin İlk Toplantısını Yaptı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) 2017 İzmir Başkanları Kurulu genişletilmiş toplantısı yapıldı.

Egev, 2017'nin İlk Toplantısını Yaptı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) 2017 İzmir Başkanları Kurulu genişletilmiş toplantısı yapıldı.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Kordon Otel'deki toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının EGEV'in önderliğinde kamu kurumlarından temsilcilerle, meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin başkanlarının katılımıyla düzenlendiğini söyledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda kentin ve Türkiye'nin gündemiyle ilgili konuların konuşulduğunu kaydeden Susam, iş dünyası ile merkezi ve yerel yönetim arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

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