Eğer Yaşamınızdan Vazgeçerseniz Terör Kazanmış Demektir"

Yaşanan terör olaylarından sonra insanlar artık dışarı çıkmaktan bile korkar oldu. Bu durumun aslında terör örgütlerinin tam da isteği şey olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca, "Yaşamınızdan vazgeçmeyin. Eğer vazgeçerseniz terör örgütleri kazanmış demektir. Bunun da geriye dönüşü yok. O zaman bekanızdan, ülkenizden, çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğinden vazgeçmiş olursunuz" şeklinde konuştu.



İnsanların artık günlük hayatlarından fedakarlık etmesi ve toplumda bir kaos ortamının olması aslında terörün tam da istediği şey olduğunu vurgulayan Doç. Dr. R. Kutay Karaca önemli açıklamalarda bulundu.



"Yaşamanızdan kesinlikle vazgeçmeyin ve taviz vermeyin"



Aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Albay rütbesiyle emekli olan Karaca, "Terör, o ülkenin insanlarının korku duymasını, ülkede bir kaos ortamının oluşmasını, ülkenin ekonomik olarak zarar görmesini ve o ülkedeki ayrıştırmayı arttırarak hükumet ve yöneticiler üzerindeki baskının artmasını amaçlar. Net olarak şunu söyleyebilirim ki, yaşamanızdan kesinlikle vazgeçmeyin ve taviz vermeyin. Halkın korku içinde olmasını sağlayan mesajların kaynağı belki de terör örgütleridir. O yüzden istediğiniz yere gidin, istediğiniz yerde gezin. Havlayan köpek ısırmaz. Terörist zaten daha önceden yapacağı eylemi bildirmez. Bunu bildirip de yaparsa asıl o zaman hükumetin güvenlik açığından bahsedebiliriz. Normal hayatımızı devam ettirebilmemiz için tabi ki de devlet bunun önlemini almalı. Yaşamamızdan vazgeçmeyeceğiz ki onlar öldürse bile bir şey elde edemeyeceklerini anlayacaklar" dedi.



"Biz 1984'ten beri ayrıştırıcı terörle mücadele ediyoruz"



Türkiye'nin 1984'ten beri ayrıştırıcı terörle uğraştığını söyleyen Karaca aynı zamanda, "Bu kadar ayrıştırıcı komplolara rağmen beceremediler. Çünkü bizim Kürt'ümüz de, Çerkez'imiz de, Türk'ümüz de, Avşar'ımız da öyle bir tutkal içerisinde duruyor ki o tutkalı yıkamıyorlar. Bizim 1923'deki kuruluş felsefesinden vazgeçmememiz lazım. Birileri oradaki insanların ölmesinden mutluluk duyabiliyorsa devlet bunlara karşı da çok net eyleme geçmelidir. Çünkü siz karşı taraftakine de aynı sertlikle müdahale etmezseniz o zaman; terör örgütleri o kişileri de kullanmaya başlayacaktır. Eylem olarak olmasa bile söylem olarak. İşte o zaman iç barıştan ve ayrışmamaktan bahsedemeyiz. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti buna engel olacak olan acil bir hukuksal düzenleme yapmalıdır" şeklinde konuştu.



"Terörü önlemek sadece Türkiye'nin işi değil"



"Terörü önlemek sadece Türkiye'nin işi değil, tüm dünya aynı tavrı takınmalı diyen" Karaca aynı zamanda terörün merkezinin Türkiye sınırlarının dışında olduğunu dile getirerek, "Terör nereden kaynaklanıyor, Suriye ve Iraktan. O yüzden biz bu terörden sınırlarımızın dışında kurutabiliriz. Tabi bunun yanında başka bir etken olarak terör örgütlerinin desteklenmesi konusu var. PYD, YPG'nin PKK olan ilişkisi net. Hepsinin lider olarak gördüğü kişi de Abdullah Öcalan'dır. Peki, PYD ve YPG'ye silah veren kim? ABD. Dolayısıyla terörü önleyebilmek sadece Türkiye'nin işi değil. Terör tanımı dünyanın her bir yeri için aynı şeyi ifade etmeli. Yoksa senin terörist dediğine onlar özgürlük savaşçısı diyor. O zaman ortaya senin teröristin iyi benim teröristim kötü diye bir şey çıkıyor. Bunu engellememiz lazım. Bunun için de tüm dünyanın ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL