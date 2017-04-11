Egemen Bağış 'Evet' İçin Türkiye'yi Karış Karış Geziyor
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, “Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” paneline katılmak üzere Muş’tan Diyarbakır’a geçerken güzergah üzerindeki Siirt’e gelerek halkı “Evet” için ikna etmeye çalıştı.
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" paneline katılmak üzere Muş'tan Diyarbakır'a geçerken güzergah üzerindeki Siirt'e gelerek halkı "Evet" için ikna etmeye çalıştı.
AK Ocaklar Derneği ve Erdemliler Hareketi Diyarbakır Şubesince düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" paneli öncesi Siirt'in Baykan İlçesi Veysel Karani Beldesine uğrayan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Veysel Karani Hazretlerinin türbesini ziyaret edip dua etti. Bağış, daha sonra beldedeki esnafları ve çayhanede oturan vatandaşı ziyaret ederek hatırlarını sordu. Halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'da "Evet" oyu verilmesi konusunda halkı ikna etmeye çalışan Bağış, Türkiye'nin son 14 yılda AK Parti iktidarıyla hızla gelişerek ekonomi başta olmak üzere her alanda dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yıl dönümünde de dünyanın en büyük on ekonomisi arasına gireceğini dile getiren Bağış, Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok önemli mesafeler alındığını ve artık vatandaşların terör örgütlerinin baskısından kurtulduğunu söyledi. - SİİRT