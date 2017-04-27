Egelli Vatandaşlara Kızılcahamam Gezisi

Taşköprü Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik Kızılcahamam'a Engelsiz Yaşam Gezisi düzenleyecek.



2 gün sürecek olan ve 5 yıldızlı otelde konaklama imkanı sağlanan gezi için kayıtlar ise 5 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Taşköprü Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yapılacak. - KASTAMONU