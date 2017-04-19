Egeli Hububatçılardan 'Tarım 4.0' Çağrısı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi, Tarım 4.0 ile ilgili çalışmaların yoğunlaştırılarak, teknolojinin getirdiği avantajlardan daha çok faydalanılması gerektiğini belirterek, "Tarım 4.0 ile tarımda teknolojiyi kullanabildiğimiz ölçüde verimliliği artırıp, maliyetleri azaltabilir, kaliteyi de artırabiliriz. Bu üç etken pazarda rekabet gücümüzü artıracaktır" dedi.



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda yapıldı. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi, "Geride bıraktığımız 2016-17 sezonunda sektörümüz adına önemli gelişmeler oldu. Ülke olarak oldukça zor bir yıl geçirmemize rağmen, ihracatçılarımızın göstermiş olduğu çaba ve performans takdire değer. 2016 yılında Birliğimiz toplam ihracat rakamı yaklaşık 374 milyon dolardır. Sektörümüz Türkiye genelinde 6.3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Değerde ülke genelindeki yüzde 4'lük artışa rağmen, bölgemizdeki değer artışı 2016 yılında yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti. Yağlı tohumlarda yüzde 61, baharatlarda yüzde 43, bakliyatta yüzde 38, bitkisel yağlarda yüzde 26 ile tüm sektörlerimizde kayda değer bir artış yaşadık" dedi.



Japonya'da Türk mutfağı



Birliğin iştigal alanına giren ürünler bazında, hedef pazarların yapısına ve tüketici alışkanlıklarına yönelik 2016-2017 yılında bir dizi tanıtım faaliyeti yürütüldüğünü kaydeden Hemsi, Japonya'nın en büyük yemek tarifi sitesi CookPad internet sitesinde "Türk Mutfağı" oluşturulduğunu ve Türk Gıda ürünleri ile hazırlanan 40'tan fazla Japonca yemeğin tariflerine yer verildiğini söyledi.



Yapılan çalışmaları da hatırlatan Hemsi, şunları söyledi:



"Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Hülya İlbi'nin başkanlığında "Haşhaş Tohumunun Çimlenme Kabiliyetinin Önlenmesine Yönelik Yöntem Optimizasyonu" ile ilgili olarak bir proje başlatılmış ve tamamlandığında tüm üyelerimizin faydalanabileceği bu çalışmamız üniversite - ihracatçı işbirliğinde yürütülmektedir. Geçtiğimiz dönemde, Yönetim Kurulu'muzun diğer sektörlerle birlikte yaptığı çalışma ve iş birlikleri çerçevesinde; ihracatçılarımızca uzun süredir beklenen navlun desteği, ihracatçılarımıza yeşil pasaport hakkı verilmesi, ihracatta konteyner tartım işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü konularında önemli sonuçlar elde ettik. Önümüzdeki dönemde de benzer çalışmalara devam edeceğiz."



Tarım 4.0 çağrısı



Sektör olarak oldukça başarılı bir performans gösterdiklerini ifade eden Yavuz, daha fazla potansiyelin olduğunu ve bu nedenle kısa orta ve uzun vadeli yeni hedefler koyulması gerektiğini belirtti. Özellikle katma değeri yüksek ürün ihracatı konusunda alınması gereken yolun çok önemli olduğunu kaydeden Hemsi, "Son dönemde yüksek sesle tartışılan Tarım 4.0 ile ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı teknolojinin getirdiği avantajlardan daha çok faydalanmalıyız. Tarım 4.0 ile tarımda teknolojiyi kullanabildiğimiz ölçüde verimliliği artırıp, maliyetleri azaltabilir, kaliteyi de artırabiliriz. Bu üç etken pazarda rekabet gücümüzü artıracaktır. İştigal alanımıza giren hububat, bakliyat ve bunların mamulleri, un, şeker, yağ hepsi bizde. Bu konuda dolayısıyla Türkiye'nin kendine yetmesi çok önemli. Bitkisel yağlarda maalesef biraz dışa bağımlıyız. Dileriz ki daha iyi teşvik sistemleri ile net ihracatçı olabiliriz. Bizler kendi sektörümüzle ilgili dünyadaki gelişmeleri yakinen takip etmeye çalışıyoruz, bu konuda sizlerin de deneyim ve bilgisini paylaşmak çok kıymetli. Bu vesile ile Birlik olarak sektörel sorunlarınızı ve varsa çözüm önerilerinizi bizlere iletmenizi diliyor, 2017 yılının tüm üyelerimiz adına verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi. - İZMİR