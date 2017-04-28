Egeli Demir Çelikçilerden 1 Milyar 200 Milyon İhracat Hedefi

Demir çelik ihracatında artış olduğunu belirten Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Şahin, dünyanın en ücra köşelerine hatta savaş ortamının olduğu Yemen'in Türkiye ihracatında ikinci sırada olduğunu belirterek, "Yemen'e bile ihracat yapıyoruz ki ihracat yapmak yürek ister. Yıl sonu itibarıyla 1 milyar 200 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2016 yılı Mali Genel Kurulu Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Birliğin mali genel kurulundan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Şahin, sektörün ana girdisi olan hurdanın, 4 yıl önce hurda fiyatlarında yaşanan düşüş sebebi ile sektör olarak olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Hurda fiyatlarının geçen yıl önceki yıllardaki gibi iniş çıkışlar göstermediğini belirten Şahin, "2016 fena geçmedi bizim adımıza, iç piyasada yüzde 100 çalışamadı ama önceki yıllara göre daha iyi oldu. Bu sene de üretim geçen yıla göre daha iyi, yüzde 20 civarında bir artış var. Umuyorum 2017 yılında demir çelik sektörü, zor günler geçirmeyecek en azından iyi olacak. İç piyasada canlılık artacak" diye konuştu.



Dünya demir çelik fiyatlarının Çin'deki gelişmelerden etkilendiğini belirten Halil Şahin, "Çin'in de iç piyasası 2016'da iyiydi, 3-5 ay diğer ülkelerden daha yüksek fiyatla ürünler satıldı. Çin'de iç piyasa iyi, iş hacmi de büyük olunca dünyada fiyat dalgalanması daha az oluyor. Dünyada 1 milyar 600 milyon ton demir çelik üretiminin yüzde 49'una denk gelen 850 milyon tonunu Çin tek başına yapıyor. Çin, bunun 100 milyonunu ihraç edip, gerisini iç piyasasında kullanıyor" ifadelerini kullandı.



"Dünyanın en ücra köşelerine ihracat yapıyoruz"



Demir çelik fiyatlarındaki dalgalanmanın arz talep meselesinden değil dolar kurundaki hareketlilikten kaynaklandığını savunan Şahin, "Son bir yılda demir çelik fiyatları 400 ila 460 dolar arasında değişiyor. Bu da hurda fiyatlarının hareketliliğinden dolayı. Afrika ülkeleri bizim için önemli bir pazar, Etiyopya'ya ciddi bir ihracat artışı var. Dünyanın en ücra köşelerine ihracat yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yemen'e ihracat yapmak yürek ister"



Ege'deki demir çelik sektörünün ihracatında Yemen'e 600-700 bin ton ihracat yapıldığını ve Yemen'in ihracatta önemli yeri olduğunu belirten Şahin, "Almanya'dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke Yemen. Yemen'e ihracat yapmak yürek ister, kanun yok, devlet belli, siyasi karışıklık ve ciddi bir savaş var. Oraya da en ciddi ihracatı biz yapıyoruz. Biz bunu yaparken risk alıyoruz. Bunu yaparken cesaretimizden değil, yıllardır çalıştığımız kişiler var. Muhataplarımız uluslararası bankalarla çalışıyorlar. Ödemelerimiz Dubai ya da Bahreyn'deki bankalardan yapılan havalelerle alıyoruz. Uçak yok, 2 liman var, Suudi Arabistan izin verirse yanaşıyor gemiler. Giden gemiler bizden navlunu peşin alıp orada ortalama 1,5 ay beklemeyi göze alıp gidiyor. Riskli bir ülke ama 600-700 bin ton ihracat yapıyoruz. En fazla ihracatı biz yapıyoruz. Pazar daralınca ihracat yapma zorunluluğumuz var. Çok doğru bir ticaret yapmak şekli değil ama bazı riskleri göze alıyoruz" diye konuştu.



1 milyar 200 milyon dolar ihracat



2017 yılının ilk çeyreğinde 150'den fazla ülkeye yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracat yaptıklarına dikkat çeken Şahin, yıl sonu itibarıyla 1 milyar 200 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Ege Bölgesi'nde üretim yapan ancak ihracatı İstanbul'da kayda alınan çok sayıda demir-çelik firması olduğunun bilgisini de paylaşan Şahin, Ege Bölgesi'nin demir-çelik ihracatının bu nedenle gerçek boyutunun kamuoyuna yansımadığını, Türkiye'nin en büyük demir-çelik ihracatçısı firmaların İzmir'deki fabrikalarında üretilen ürünlerin ihracatının Ege Bölgesi'nde kayda alınması halinde Ege Demir ve Demirdışı Metallar İhracatçıları Birliğinin ihracat rakamının 2.5 milyar dolara ulaşabileceğini sözlerine ekledi. - İZMİR