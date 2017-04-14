Egeli Balıkçılar Sezonu Bereketli Kapatıyor

EŞBER AYAYDIN - "Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, av yasağına saatler kala sezonu bereketli kapatmanın mutluluğunu yaşıyor.



İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege'de yaklaşık bin 500 balıkçı teknesinin bulunduğunu, bunların 1 Eylül'de denize açıldığını anlattı.



Geçen yılın son 3 ayının Türk balıkçıları açısından çok verimli geçtiğini, bunun nedeninin palamut bolluğu olduğunu ifade eden Çakan, "Halkımız bolca palamut yedi" dedi.



Yurt genelindeki balıkçıların sezonun son 3 ayında sıkıntı yaşadığını ancak Egeli balıkçıların ağlarının dolduğunu aktaran Çakan, şöyle konuştu:



"2017 yılının ilk çeyreği Karadeniz'de, Marmara'da hamsinin olmayışı balıkçılık sektörünü bayağı etkiledi. Çoğu balıkçı gemileri Karadeniz'de ve Marmara'daydı, bazı gemiler Ege'ye indiler. Bazıları da buradan Moritanya'ya gitti. Artık denizlerimizdeki balık azlığı insanları başka yerlere yöneltti. Bu sene Türk balıkçısına Ege baktı diyebiliriz, vatandaşın sofrasına çoğunlukla Ege'de yakalanan balıklar gitti."



İzmir Balık Hali'ne her gün düzenli balık getirildiğini, en fazla talebin ise sardalya, hamsi, çipura, levrek ve istavrite olduğunu dile getiren Çakan, "Ege'de yakalanan balıklar Türkiye'nin dört bir tarafına gitti. Bu süre içinde İzmir Balık Hali'ne 50 bin ton, İstanbul Balık Hali'ne 53 bin ton balık girdi." ifadelerini kullandı.



"Karadeniz'den Ege'ye geldim"



Balıkçı Ahmet Avcı, avlanma yasağının başlayacağı 24.00'a kadar denizlerde olacaklarını belirterek, "Şükür bereketli geçti, geçen sene Karadeniz'de hamsi oldu bu sene olmadı, biz de Ege'ye geldik. 2 aydır burada avlanıyoruz. Karadeniz'de bu yıl balık yok, Ege'de var şükür. Sezon bitince tekneyi İstanbul'a götürüp orada bakımını yapacağım." diye konuştu.



Kaptan Emre Yüzer ise güzel bir sezon geçirdiklerini, denizden boş dönmediklerini söyledi.



Ağlardan ağırlıklı olarak kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya çıktığını dile getiren Yüzer, "Allah'a şükür bu yıl Ege, geçen seneye göre daha bereketliydi. Deniz bizi boş çevirmedi" dedi.