Ege Yapı'nın Kordon İstanbul Projesi Satışta

Ege Yapı tarafından 820 milyon lira yatırımla inşasına başlanan, Kağıthane ile Maslak'ın kesişim noktasındaki Kordon İstanbul Projesi satışa çıktı.









Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, düzenlenen basın toplantısıyla yeni projesi Kordon İstanbul'u tanıttı.



Kabadayı, Kordon İstanbul'un, Maslak ve Kağıthane'nin buluşma noktasında, Sadabad Deresi'nin kıyısında iki etap halinde yükseleceğini belirterek, "Sekiz projede gerçekleştireceğimiz toplam 2,5 milyar liralık yatırımımızın ilk halkası olan Kordon İstanbul'u kamuoyunun beğenisine sunuyoruz." dedi.



Ege Yapı'nın faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi veren Kabadayı, bugüne kadar geliştirdikleri Batışehir gibi ödüllü projelerle hem binlerce aileyi ev sahibi yaptıklarını hem de projelerin bulunduğu bölgelerin çehresini değiştirerek, birer yaşam merkezi haline gelmelerini sağladıklarını anlattı.



Kabadayı, bu çerçevede her dönem ülke ekonomisine ve istihdama sağladıkları katma değerle gurur duyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Üç yıllık planlamamızda inşaat veya geliştirme aşamasında olan 8 projemiz bulunuyor. Bunlardan 4'ü Avrupa Yakası'nda, 4'ü de Anadolu Yakası'nda hayata geçecek. Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Maslak, Beyoğlu ve Fatih'te, Anadolu Yakası'nda ise ikisi Çekmeköy'de olmak üzere, Ataşehir ve Beylerbeyi'nde birer proje gerçekleştireceğiz. Kağıthane, Fatih ve Beylerbeyi'ndeki projelerimizin inşaat faaliyetlerine başladık. Diğer projelerimiz ise henüz planlama ve ruhsat aşamasında."



Bu yıl Kordon İstanbul ile beraber toplamda 4 projenin tanıtımını yapmayı planladıklarını aktaran Kabadayı, "Yeni projelerimizde çevresi ile uyumlu, şehrin sosyal dokusuna katkı sağlayan ve yatay mimari konseptine sahip projeler hayata geçireceğiz. Her dönem ekonomiye katma değer sağlayan bir marka olarak başarı ile kapattığımız 2016 yılından sonra 2017 yılı için yüzde 15 büyüme ve bin 250 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"Yeni ulaşım projeleri, arazinin değerine değer katacak"



Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kabadayı, Sadabad Deresi'nin ıslah projesi tamamlandığında kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra pek çok spor alanıyla da aktif yaşamın merkezi olacağını belirterek, "Eyüp ve Sarıyer'deki ormanları, yeşil bir koridor eşliğinde Haliç ile buluşturmayı amaçlayan projeyle bu bölge yemyeşil bir ekolojik alana dönüştürülecek." dedi.



Proje tamamlandığında yeşilin ve mavinin tarihi dokuyla modern doku arasında bağlantı oluşturduğu 9 kilometrelik kesintisiz bir yeşil koridorun ortaya çıkacağını aktaran Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul'un yıldızı parlayan ve her geçen gün değeri artan bu bölge sosyal donatıları, yeşil alanlarının çokluğu, ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve yatay mimariye uygun yeni yaşam projeleri ile yatırımcısına büyük bir kazanç vadediyor. Kordon İstanbul, farklı konseptlerdeki bahçeleri, peyzajında bulunan yapay gölet manzaralı kabanaları, açık hava yaz sineması dışında, 'Kordon Life Club' bünyesinde bulunan dinlenme (lounge) alanı, sanat atölyeleri, özel sinema odası, kapalı yüzme havuzu ve misafir odası gibi hayatı kolaylaştıracak aktivite alanlarıyla yaşam kalitesini artıracak."



Kabadayı, bölgenin, her geçen gün İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinin merkezi konumuna geldiğine işaret ederek, projenin; dünyanın ilk 3 katlı köprüsünün çıkış noktası olacak dekovil hattı, metro ve havaray hatları ve E5 ile E6 gibi ana arterlere kolay ulaşımıyla dikkati çektiğini vurguladı.



Bugüne kadar inşa ettikleri projelerin bölgesine değer katan ve bulunduğu bölgede buluşma noktası haline gelen simge projeler olduğunu kaydeden Kabadayı, "Kordon İstanbul da gelecekte Sadabad Deresi'nin en keyifli buluşma noktası olacak." şeklinde konuştu.



En düşük fiyat: 295 bin lira



Verilen bilgiye göre, toplam 2 etap ve 10 bloktan oluşan 1+0'dan 4+1'e kadar bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı formatlarda 559 konutun yanı sıra 55 mağazanın yer alacağı Kordon İstanbul'da konutların büyüklükleri 41 metrekare ile 226 metrekare arasında değişecek.



Sınırlı süre için "yüzde 10+yüzde 8" indirimle satışa sunulan Kordon İstanbul'un, 30 ay sonra teslim edilmesi planlanıyor. Projede fiyatlar tanıtıma özel 295 bin liradan başlarken, 1+1 dairelerin en düşük fiyatı ise 500 bin lira olacak.