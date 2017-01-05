Ege ve Marmara İçin Meteorolojik Uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ege ve Marmara Bölgesinin bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren bölgede yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir, Manisa ve İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



Yağışların yarın akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.



Öte yandan, yarın 23.59'a kadar bölge genelinde fırtına şeklinde görülmesi beklenen rüzgarın, yarın öğlen saatlerine kadar güney yönlerden, öğleden sonra ise bölgenin kuzeyinden başlayarak poyraza dönmesi öngörülüyor.