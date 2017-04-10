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Ege Turizmi İlk Çeyrekte Yüzde 30 Küçüldü
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Ege Turizmi İlk Çeyrekte Yüzde 30 Küçüldü

Ege bölgesine gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 30 daralarak 105 binden 72 bine düştü.

Ege Turizmi İlk Çeyrekte Yüzde 30 Küçüldü

Ege bölgesine gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 30 daralarak 105 binden 72 bine düştü.

Kaynak: Dunya.com

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