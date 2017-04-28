Ege Takımları 3'üncü Lig'de Perdeyi Kapatıyor

SPOR Toto 3'üncü yer alan Ege takımları, yarın saat 15.30'da başlayacak maçlarla normal sezonu tamamlayacak.



1'inci Grup'ta iddiasız Kızılcabölükspor, sezonu Kozan Belediyespor'la evinde oynayacağı karşılaşmayla bitirecek. 2'nci Grup'ta tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkışını erken ilan eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise Yeşil Bursa'yı konuk edeceği 90 dakika öncesi şampiyonluk kupasına kavuşacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sahasğında taraftarıyla zafer turu atacak.



Grupta ilk kez play off oynamaya hak kazanan ve son hafta rakibinin netleşmesini bekleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda prestij mücadelesindeki Tire 1922 ile oynayacak.



3'üncü Lig 2'nci Grup'ta uzun süre korkulu rüya gördükten sonra geçen hafta kurtuluşunu ilan eden Dardanelspor, sezonu Pazarspor deplasmanında noktalayacak. 3'üncü Grup'ta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Denizli Futbol Akademisi, profesyonel kategoriye Doğan Seyfi Atlı Stadı'ndaki 12 Bingölspor randevusuyla veda edecek.



Ligde kalmayı geçen hafta matematiksel olarak garantileyen Bergama Belediyespor, son maçta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanına çıkacak. Muğlaspor ise sezonu Darıca Gençlerbirliği'yle dış sahada oynayacağı müsabaka ile tamamlayacak. - İzmir