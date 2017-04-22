Ege Rallisi'nde start verildi



Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından bu yıl 27. kez düzenlenen Saygılı Rulman Ege Rallisi'nin startı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda verildi. Startta 1 numara olan Neo Motorspor ekibinden son şampiyon Yağız Avcı ile co-pilot Bahadır Gücenmez'in aracı için bayrağı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Ömer Tolon ve EOSK Başkanı Ömer Yüce salladı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olma özelliği taşıyan Ege Rallisi, Bornova, Kemalpaşa, Spil ve Bayındır etaplarında koşulacak.



Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde bugün saat 17.30'da Şehit Fethi Sekin Özel Etabı da yapılacak. Geleneksel yarışın finişi ise yarın saat 18.00'de Kemalpaşa Meydanı'nda gerçekleşecek. 36 ulusal, 8 historic, 30 da Renç Koçibey Ralli Kupası katılımcısı olmak üzere toplam 74 ekibin start aldığı organizasyon için Bornova'dan 2 gün boyunca parkurlara ücretsiz araç kaldırılacak. İzmir'de 17 yıldır Seferihasar ve çevresinde yapılan geleneksel yarışa bu yıl ilk kez Bornova ve Manisa çevresi ev sahipliği yapacak.



Fiesta Rally Cup heyecanı



CASTROL Ford Team Türkiye, İzmir'de bugün başlayan Saygılı Rulman Ege Rallisi ile birlikte, 5 yıl aradan sonra yeniden start alan Fiesta Rally Cup'ın heyecanını yaşıyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin milli pilotu Murat Bostancı, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışması nedeniyle Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yer almayacak. 2014 ve 2015'te Türkiye Ralli Şampiyonu olan, yine 2015'te Türkiye'ye ilk Avrupa Ralli Kupası'nı kazandıran Murat Bostancı, Fiesta Rally Cup'ta pilotlara teknik destek ve menajerlik hizmeti verdiğini belirterek, Türkiye Ralli Şampiyonası sezonu İzmir'de başlıyor. Daha güzel bir İzmir havası bekliyorduk. Zorlu ve yağmur ihtimali olan bir başlangıç olacak dedi.



Ege Rallisi'nin uzun aradan sonra yeni bir parkurda yapıldığını hatırlatan Bostancı, Kemalpaşa ve Manisa'daki etaplar, Seferihisar'dan çok daha zor. Havanın değişkenliği de işin içene girince kaygan zeminde lastik seçimi çok önemli. Herkes bunu düşünüyor, ama şartlar herkes için eşit. Stratejisini en iyi yapan, doğru kararları verenler kazanacak diye konuştu. Takımın içinde 15 denk otomobilin yarışacağını dile getiren milli pilot, Fiesta Rally Cup, kendi içinde rekabet yaratan bir ortamda ayrı heyecanı olacak şeklinde konuştu. Ege Rallisi'ni eskiden sevmediğini ve iyi anıları olmadığını ancak 2014'teki zaferinin ardından etabı sevdiğini anlatan Murat Bostancı, yeni parkurun keyif vermesini diledi.



Avrupa Ralli Şampiyonası'nda da değinen Bostancı, 3 yıllık bir plan yaptıklarını ifade ederek, İlk 2 yıl hazırlık aşaması olacak. Bu yıl Portekiz yarışı zordu, sıkıntılar yaşadık. İyi başlamadık ama çok şey öğrendik. Sıradaki yarış Kanarya Adaları'nda asfalt zeminde olacak. Geçen sene alışığız olduğumuz bir yarış. Avrupa'daki tek Türk ralli takımıyız. Asıl hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Türk bayrağını dalgalandırmak diye konuştu. Castrol Ford Team Türkiye'nin 21 yaşındaki pilotu Saipcan Hasbay ise Ege Rallisi'nde ikinci yarışına çıkacağını belirterek, Annemle yarışıyorum. Geçen yıl maalesef yarışı tamamlayamadık. Öncelikli hedefimiz bu yıl yarışı bitirmek. İleride Avrupa'da yarışmak istiyorum diye konuştu.