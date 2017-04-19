Ege Rallisi'nde 27'nci Start

EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın önemli ayaklarından biri olma özelliği taşıyan Saygılı Rulman Ege Rallisi, bu sezon 27'nci kez koşulacak.



Sembolik startı cuma günü saat 20.00'de Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan verilecek rallide 45 pilotun yarışması bekleniyor. İzmir'in çevre ilçelerinde 22-23 Nisan'da koşulacak rallinin tanıtım toplantısı yarın saat 10.00'da yapılacak. - İzmir