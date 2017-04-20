Ege'nin Taze Ürünleri THY ile Metropollere Hızla Ulaşacak

Raf ömrü sorunu yaşayan ihracat ürünlerinin daha kısa ve ekonomik şartlarda dünya metropollerine ulaştırılması için çaba gösteren Egeli ihracatçılar THY'den kargo desteği istiyor. Geçtiğimiz hafta THY yetkilileri ile bir araya gelen ve umutlanan sektör temsilcileri tonaj ve destinasyon belirleyecek.