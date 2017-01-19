Ege'nin Atık İlaçları İmha Ediliyor

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)'nin, Ege Bölgesinde eczacı odaları ve belediyelerin işbirliğinde miadı dolan veya kullanılmayan atık ilaçların doğaya karışmasını önlemek amacıyla başlattığı atık ilaç toplama çalışması sürüyor.



Türkiye'de atık ilaç hareketini ilk defa başlatan Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP), Ege Bölgesinde Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir illerinde, belediyeler ve eczacı odalarının işbirliğinde miadı dolan veya kullanılmayan atık ilaçların doğaya karışmasını önlemek amacıyla bir çalışma başlatmıştı. Denizli'nin Buldan ilçesi ve Aydın'ın Köşk ilçesinin ardından son olarak Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de atık ilaç toplama çalışması yapıldı. Saruhanlı ilçesinde, atık ilaçların çöpe atılıp doğaya karışmasını önlemek amacıyla bertaraf edilmesi için Çevreci Eczacılar Kooperatifi, Manisa Eczacı Odası ve Saruhanlı Belediyesi işbirliğinde yaklaşık 500 kilogram atık ilaç toplandı.



'Atık İlaçlar Çöp Değildir' sloganı ile bir hafta içerisinde toplanan ilaçlar, toplumda duyarlılık oluşturmak ve vatandaşların dikkatine sunulmak üzere Belediye binası önünde gün boyu sergilendi. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) yönetim kurulu üyesi Seval Ünlüerler ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri ilaçların başında bir basın açıklaması yaptı.



"Kampanyamıza büyük destek verdiler"



Başkan Yaralı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını, kampanyaya destek veren vatandaşlara ve eczacılara teşekkür ederek şunları söyledi:



"Çevreci Eczacılar Kooperatifi, Manisa Eczacı Odası ve Saruhanlı Belediyesi işbirliğinde güzel bir kampanya başlattık. Bir hafta içerisinde Saruhanlı bölgemizde son kullanım tarihi geçmiş ciddi anlamda ilaç toplandı. Bu ilaçlar önümüzdeki günlerde uygun koşullarda imha edilecek. Bu kadar fazla ilaç toplanması bir yandan üzücü, bir yandan da sevindirici oldu. Bu kadar ilacın kullanılmadan kalması büyük bir ekonomik kayıptır. Ancak bu kadar ilacın çöpe atılmayıp burada toplanması da gerçekten sevindirici bir durum. Ben bir hekim olduğum için bu kampanyayı devam ettirmek istiyoruz. Saruhanlılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kampanyamıza büyük destek verdiler. Kampanyayı düzenleyen Çevreci Eczacılar Kooperatifi, Manisa Eczacı Odasına da ayrıca teşekkür ediyorum."



Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) yönetim kurulu üyesi Seval Ünlüerler ise evlerde kullanılmayan atık ilaçların çöpe, lavaboya veya klozete atılmaması gerektiğini ifade etti. Çöpe atılan ilaçların doğaya karışıp insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğini ifade eden Ünlüerler şunları kaydetti:



Kampanyamız Ege Bölgesindeki diğer illerde de yapıldı. Manisamızın Saruhanlı ilçesinde de yapılıyor. Çok güzel sonuçlar aldık. Yoğun katılım olduğunu görüyoruz. Göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı halkımıza, bize verdiği imkan ve destekten dolayı Belediye Başkanımız Dr. Hüseyin Yaralı'ya teşekkür ederim."



Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Bilgiç ve İsmail Ceylan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Belediye Meclisi üyeleri, eczacılar ve vatandaşlar da katıldı. Öte yandan, ilçede atık ilaç toplama kampanyasının üç gün daha belediyede devam edeceği, üç günün sonunda ilaç toplama kampanyasının ilçedeki eczaneler tarafından yapılacağı bildirildi. - İZMİR