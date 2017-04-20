Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, sektörün 2016 yılında 4.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, birlikten yapılan ihracatın da yüzde 11'lik artış ile 604 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.



Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2017 yılı bütçesi 2 milyon 825 bin lira olarak benimsenirken, 2017 yılı çalışma programı da kabul edildi.



Birlik Başkanı Tarakçıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, her gün çok sayıda ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini, yeşil pasaport ve hem çeşitlendirilen hem de arttırılan teşvikler ile ihracatın daha da ivme kazanmasını beklediklerini kaydetti.



İhracatta başarılı bir yılı geride bıraktıklarına, 2016 yılında EİB'den kayda alınan ihracat rakamının 10.9 milyar dolar olduğuna işaret eden Tarakçıoğlu, "Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü 2016 yılında Türkiye geneli 4.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğimizden gerçekleşen ihracat ise yüzde 11 artış ile 604 milyon dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.



Tarakçıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışında yaptıkları temaslarda Türkiye'de seçilmiş hükümetin görev başında olduğunu, işlerin yolunda olduğunu ve Türk ihracatçısının rekabetçiliğiyle, anlaşılan kalitedeki malları zamanında yükleme konusunda bir sıkıntı yaşamadığını anlatma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.



Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde yaşanan sorunlara çözüm getirilebilmesi ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması için Ekonomi ile Orman bakanlıklarıyla işbirliğine gittikleri bilgisini paylaşan Tarakçıoğlu, üyelerin yaşadığı sorunları gerekli kurumlara ilettiklerini bildirdi.



Ege Bölgesi'nin mobilya ihracatını arttırmak, yabancı pazarlarda İzmir mobilyasının tasarım ve kalitesini tanıtmak üzere Design İzmir Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Tarakçıoğlu, Design İzmir'in önümüzdeki süreçte tanıtım faaliyetlerini arttırarak devam edeceklerine işaret ederek mobilya ihracatçısı firmaları Design İzmir Projesi'ne destek olmaya çağırdı.