Ege İhracatı Yüzde 10 Arttı

Ege İhracatçı Birlikleri 2017 yılı Ocak ayında ihracatını yüzde 10 arttırarak 867 milyon 311 bin 710 dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin son bir yıllık dönemde yaptığı ihracat ise; yüzde 6'lık artışla 10 milyar 386 milyon dolardan 10 milyar 983 milyon dolara tırmandı. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi Ocak ayında ihracatını arttırırken, 4 tanesi geçen yılki ihracat rakamının gerisinde kaldı. EİB'nin 2016 yılı Ocak ayı ihracatı ise; 789 milyon 25 bin dolar olmuştu.



EİB'nin Ocak ayında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12'lik artışla 421 milyon 824 bin dolardan 472 milyon 671 bin dolara çıkarken, tarım ürünleri ihracatı 315 milyon 488 bin dolardan 333 milyon 997 bin dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatındaki artış yüzde 6 olarak kayıtlara geçti. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 17'lik gelişim gösterdi ve 60 milyon 662 bin dolar oldu.



Zeytinyağı ihracatı rekor kırmaya devam ediyor.



2016 yılının ikinci yarısında üst üste ihracat artış rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği başarılı performansını 2017 yılında da sürdürüyor. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2017 yılının ilk ayında yüzde 188'lik rekor yükselişle 6 milyon 494 bin dolardan, 18 milyon 715 bin dolara sıçradı.



Hazırgiyim ihracatı zirvede, Demir-Çelik ihracatı yüzde 25 artış gösterdi



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 96 milyon 217 bin dolarlık ihracat rakamıyla en fazla ihracat yapan birlik olurken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Ocak ayında ihracatını 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 25 arttırarak 79 milyon 787 bin dolara ulaştı.



Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü üçüncülüğe yükseldi



İhracatın yıldızlarından Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü, 2017 yılını ihracatta yeni başarılarla karşıladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Ocak ayında ihracatını yüzde 21 geliştirerek 77 milyon 732 bin dolara çıkarırken EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan üçüncü birlik konumuna yükseldi.



Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin Ocak ayı ihracat rakamı 69 milyon 311 bin dolar olurken, Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 17'lik ihracat artışıyla 60 milyon 662 bin dolarlık ihracata imza attı.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 51 milyon 10 bin dolarlık ihracat yaparken, ihracatı 2016 yılı Ocak ayına göre yatay bir seyir izledi.



Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yüzde 24 arttı



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2016 yılındaki başarısını 2017 yılında da devam ettiriyor. Ege Bölgesi'nden yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yüzde 24'lük artışla 49 milyon 830 bin dolara ulaştı.



İhracatta geçen yılki performansını tekrar eden birliklerden biri de Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği oldu. Birlik, 40 milyon 209 bin doları Türkiye'ye kazandırdı.



Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Sektörüne nazar değdi



2016 yılında ihracatını yüzde 31 arttırarak rekor kıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne 2017 yılında nazar değdi. Birliğin Ocak ayındaki ihracatı 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 10 geriledi ve 22 milyon 427 bin dolara tutundu.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 28'lik ihracat artışıyla 2016 yılı Ocak ayında 15 milyon 286 bin dolar olan ihracatını, 2017 yılı Ocak ayında 19 milyon 631 bin dolara çıkardı.



Ayakkabı sektörünün ihracatıyla dikkatleri üzerine çeken Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılı Ocak ayında yüzde 13'lük ihracat artışı yakaladı ve 10 milyon 425 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı.



"Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılında büyük olumsuzluklara rağmen ihracatını yüzde 6 arttırmayı başardığını ve hedefini tutturduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ocak ayında da EİB'nin ihracatını yüzde 10 arttırarak 2017 yılına da güzel bir giriş yaptıklarını kaydetti.



Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen Türk ihracatçısının moralini üst seviyede tutarak, Türkiye'ye döviz, Türk insanına daha fazla iş olanakları sağlamak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını anlatan Ünlütürk, "İhraç pazarlarımızdaki siyasi krizler çözüldüğü takdirde Türk ihracatçısı ihracatını arttırabilecek kabiliyette. Ocak ayında Rusya'ya olan ihracatımızın yüzde 54 seviyesindeki artışı bunun en büyük göstergesi. Talebin daha nazlı olmasının beklendiği 2017 yılına güzel bir giriş yaptık. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan 250 milyar dolarlık Kredi Garanti Fonu kaynağının vereceği sinerji ile Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153.3 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturabileceğimize inanıyorum. Bu hedefe EİB olarak 11.5-12 milyar dolarlık katkı sağlamak en büyük amacımız" şeklinde konuştu. - AYDIN