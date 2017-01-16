Ege Et Mezbahası Yenilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et kombinası yenilerek esnaf ve üreticilerin hizmetine girdi.



Konuyla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Büyükşehir Belediyemiz, Ege Et AŞ'ye ait mezbaha tesisleri yenilenerek bölgenin en modern tesisi haline gelmiş olup, tesisimiz Aydınlı esnaf ve üreticimizin hizmetine girmiştir. Halkımızın bilgisine sunarız" denildi. - AYDIN