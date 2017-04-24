Ege Derbisinde Manisaspor Son Dakikada Güldü

TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Ege derbisinde Manisaspor, sahasında ağırladığı Denizlispor'u 90+4. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ayağından bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Karafırtınalar, "Kazanılması gereken bir maçtı, kazandık. Çok mutluyuz. Onlarla gurur duyuyorum. Manisa halkı da onlarla gurur duysun. Bu bütçelerle bu başarı kolay değil. İnanılmaz özveriyle aylardır çalışıyorlar. Karşılığını skor olarak bugün aldılar. Ligin ikinci yarısında farklı bir tablo çizdik. İkinci yarı bir puan sıralaması yapılsaydı biz şuan 4. sıradaydık. Bizi destekleyen taraftar ve camiamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Denizlispor cephesi



Uzatmalarda yedikleri golden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, "Bugün kaybettik ama önümüzde önemli maçlar var. Ne olacağı belli değil hala kritik maçlar var. Bir an önce ayağa kalkıp önümüze bakmalıyız. Maçın ilk yarısını çok iyi oynadık. Bir-iki pozisyonda dikkatli oynasaydık 3, 4'ü de atabilirdik. İkinci yarıda işler tersine döndü. Dünyadaki tüm takımlar gibi skoru korumaya yönelik olarak defansif oynadık. Kendi sahamıza kapandık. Bizi düşündüren bir konu da yan toplardan 3 gol yememiz. Rakibin sertliğine karşılık veremedik. Önlem almamız gereken bir olgu olarak karşımıza çıktı. Bundan sonra iyi çalışıp, eksiklerimizi giderip önümüze bakmamız lazım" dedi.



Maçın hakemini de eleştiren Atik, sözlerine şöyle devam etti:



"Hakemi tebrik etmiyorum. Maalesef sertliklere izin verdi. Kalecimizin de burnu kırıldı sanırım. İki takım oyuncuları içerisinde de art niyetli oyuncular yoktu fakat hakem itmeleri, çekmeleri görmemezlikten geldi. Bizim de bu sertliklere karşılık verebilmemiz gerekiyordu. Üzgünüz önümüzdeki maçlara bakacağız." - MANİSA