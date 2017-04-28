Ege Denizi'nde Yasak Geçişler
Menderes ilçesinde denizden Yunan adalarına gitmeye çalışırken bindikleri lastik botları su alan 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Menderes ilçesinde denizden Yunan adalarına gitmeye çalışırken bindikleri lastik botları su alan 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalışan bir grup göçmenin yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Ahmetbeyli Mahallesi açıklarında su almaya başlayan bottaki 46 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.
Sığacık sahiline getirilen kaçak göçmenlere, içecek, gıda ile battaniye yardımı yapıldı.
Aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.