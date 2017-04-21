Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 56 yabancı uyruklu yakalandı.





Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağınca, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve içinde yabancı uyrukluların bulunduğu lastik bot tespit edildi.



Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, lastik botta 56 Suriye, Afganistan, Mali, Kongo, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya ve Senegal uyruklu bulunduğunu belirledi.



Dikili Limanı'na getirilen 56 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.