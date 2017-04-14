Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 200 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sığacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve içinde yabancı uyrukluların bulunduğu tekneyi takibe aldı.



Urla ilçesi açıklarında durdurulan teknede, 200 Afganistan, Suriye, Irak ve Hindistan uyruklu yakalandı.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyrukluların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.