Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan 68 yabancı uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alev Adası yakınlarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik şişme bot tespit etti.



Botu durduran ekipler, 67'si Suriye, biri Filistin uyruklu 68 kişiyi yakaladı.



Yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen ve sahil güvenlik botlarına alınan 16'sı kadın 25'i çocuk 68 kişi, Çeşme İskelesi'ne getirildi.



Göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.