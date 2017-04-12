Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 50 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Fener koyu civarında şişme botla denize açılmak için hazırlık yapan grubu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için botla denize açılmak isteyen yabancı uyruklu kişileri durdurdu.



Emniyete getirilen 50 kişinin Irak ve Suriye uyruklu oldukları belirlendi.



İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.