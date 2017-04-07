Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 60 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan grubu fark eden ekipler, harekete geçti.



Sahil Güvenlik gemisine ait hızlı kurtarma botu ile durdurulan lastik botta 43 Suriye, bir Togo, bir Sudan ve 15 Kongo uyruklu kişi yakalandı.



Gıda, battaniye ve kıyafet yardımı yapılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri kaydedildi.