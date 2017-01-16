Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Bodrum ilçesinde, yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada batma tehlikesi geçiren teknedeki İran ve Suriye uyruklu 8 kaçak kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adasına geçmeye çalışan, içerisinde İran ve Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu "Yavuz 1" isimli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Akyarlar Hüseyin Burnu mevkisi açıklarında kayalıklara çarptı.



Su almaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 yabancı uyruklu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, organizatör oldukları belirlenen Ş.E. ve A.D'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.E. ve A.D, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.