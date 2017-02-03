Ege Denizi'nde Sessizlik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin ardından 4 gün boyunca hareketli saatlerin yaşandığı Ege Denizi'nde bugün gün boyu sessizlik hakim oldu.



Pazar günü Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından Ege suları ısınmıştı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini 4 gün boyunca taciz eden Yunan askeri, Türk kara sularına defalarca girerek sınır ihlali yapmıştı. Bunun üzerine Türk askeri Yunan sahil güvenlik ekiplerine geçit vermeyerek defalarca Yunan askerlerini kovalamıştı.



Kardak kayalıkları çevresinde 4 gündür yaşanan gerginliğin ardından bugün Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 bot kayalıklar çevresinde nöbete devam etti. Kayalıkların etrafında 24 saat kesintisiz olarak devriye nöbeti tutan Türk askeri, etkili yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen tedbirlerini sürdürdü. Yağış nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü bölgeye bugün Yunan sahil güvenlik ekiplerinin uğramaması dikkat çekti. - MUĞLA