Ege'den Milli Formaya 16 Aday

TÜRKİYE Futbol Federasyonu bünyesindeki bölge antrenörleri ile milli takım antrenörlerinin, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer alan 91 kulübün maçlarını izleyerek belirledikleri karmalara Ege'den 16 oyuncu davet edildi. 44'er futbolcudan oluşan karmalar 18-19 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde bir araya gelerek, milli takım antrenörleri gözetiminde mini bir turnuva yapacak.



Milli takımların oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan organizasyonu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de izleyeceği bildirilirken, çok sayına teknik adam ve menajerin de turnuvayı takip ederek karmalardaki toplam 88 oyuncuyu mercek altına alması bekleniyor. 1993-1998 arası doğumlu 44'er futbolcudan oluşan karmalar 4 ayrı takıma ayrılarak 2 gün boyunca toplam 8 karşılaşma yapacak.



EGE'DEN KİMLER VAR



2. LİG KARMASI



AYDINSPOR 1923: Reşo Akın, Oğuzhan Kayar, Gürcan Gözüm



FETHİYESPOR: Fatih Kuruçuk, Hakkı Can Aksu



MENEMEN BELEDİYESPOR: Veli Çetin, Mert Hakan Yandaş



BUCASPOR: Hüseyin Koç, Alpay Aldemir



KARŞIYAKA: Erhan Erentürk



3. LİG KARMASI



BODRUMSPOR: Enes Subaşı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu



ALTAY: İnsan Furkan Yılmaz



KIZILCABÖLÜK: Emir Can Sayar



BERGAMA BELEDİYESPOR: Emre Tosun



DENİZLİ FUTBOL AKADEMİ: Burak Yılmaz - İzmir