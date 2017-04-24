Ege'de Sığınmacı Teknesi Battı: 6 Ölü
Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com
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