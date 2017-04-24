Ege'de Sığınmacı Teknesi Battı (2)

Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.



Yunanistan Denizcilik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarında 16 sığınmacının cesedine ulaşıldı. Cesetlerden 7'sinin Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığı kaydedildi.



Ölen sığınmacılar arasında çocuk ve kadınların bulunduğu belirtiliyor.



Teknede yaklaşık 25 kişinin olduğu, şimdiye kadar biri hamile iki kadının sağ kurtarıldığı aktarıldı.



Öte yandan, kayıp sığınmacıların bulunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı FRONTEX ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklaması



Türk Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Sivrice Burnu ve Midilli arasındaki Türkiye'nin karasularında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 7 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.



Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopterinin katıldığı belirtildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da TCG Tuzla gemisi ile arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiği bildirildi.