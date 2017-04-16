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Ege'de Korkutan Deprem
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Ege'de Korkutan Deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de Korkutan Deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Kaynak: Dunya.com

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