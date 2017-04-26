Ege'de Kadınlar Potada Play Off Heyecanı

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı play off mücadelesine çevrildi.



Normal sezonu 34 galibiyetle lider bitiren Bornova Beckerspor, play off'ta Elazığ İl Özel İdare'yle eşleşti. Ligde dördüncü sırayı elde eden Edremit Belediyesi Gürespor ve beşinci olan Kırçiçeği Bodrum Basketbol ise birbirine rakip oldu. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın final grubuna kalacağı seriler 29 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Finallerde ilk 2 sırayı elde eden takımlar mutlu sona ulaşacak. - İzmir