Ege'de Fırtına ve Kar Yağışı Bekleniyor

Ege Denizi'nde fırtına, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; "Ege Denizi'nin bugün parçalı çok bulutlu, gündüz yerel ve hafif, akşam ve gece orta kuvvette sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; Rüzgarın güney ve batı yönlerden (lodos) orta kuvvette, gece kuvvetli (5-7 bofor/40-60 km/sa) eseceği; yarın zaman-zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; rüzgarın güney ve batı yönlerden (lodos) kuvvetli, gece fırtına ve kuvvetli fırtına (7-9 bofor/ 60-80 km/saat) şeklinde eseceği; 6 Ocak 2017- Cuma günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların akşam Kuzey Ege'de kuvvetli kar yağışına dönüşeceği; Orta ve Güney Ege'de güney ve batı yönlerden (lodos) esen rüzgarın öğle saatleri ve sonrasında Kuzey Ege'den başlayarak poyraza (kuzey ve doğu) döneceği, fırtına ve kuvvetli fırtına (7-9 bofor/ 60-80 km/saat) şeklinde eseceği; 7 Ocak 2017- Cumartesi günü: Orta ve Kuzey Ege'nin kar, Güney Ege'nin sağanak yağışlı olacağı; Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) fırtına (6-8 bofor/ 60-75 km/sa) şeklinde eseceği, fırtınanın gece geç saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağış, kar yağışı ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN