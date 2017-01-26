Ege'de, Çok Sayıda Hırsızlık Olayına Karışan 3 Kadın Tutuklandı

EGE Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, sahte plakalı otomobille Ege Bölgesi'nde birçok ilde hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın, 5 kişilik çetenin Akhisar'a geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Mecidiye Mahallesi'nde bir eve girmek için hazırlık yapan şüpheliler, jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler Akselendi Mahallesi'nde yakalandı.



Çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kadın tutuklanırken, 2 erkek ise serbest bırakıldı.



- Manisa