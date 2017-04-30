Ege'de Boğalar Arenaya İndi

Türkiye'de Aydın, Muğla ve Artvin'de yoğun olarak düzenlenen boğa güreşi festivalleri havaların ısınması ile başladı. Çine Akçova'da sezonun ilk güreşinde arenaya inen boğalar kıran kırana güreşirken piknik havasında geçen güreşleri binlerce kişi izledi.



Çine Akçova Mahallesi'nde bu yıl 2.'si düzenlenen güreşlere Aydın ve Muğla ve İzmir ilerinin değişik ilçe ve köylerinden yaklaşık 110 boğa katıldı. Sabah saatlerinde miniklerin güreşleri ile başlayan boğa güreşleri akşam saatlerine kadar devam etti.



Güreş organizesini yapan uzmanlar ve hakem heyeti tarafından kilo, yaş ve boynuz durumlarına göre gruplandırılan boğalar sırası ile arenaya inip rakipleri ile kıran kırana güreş tuttular. Heyecanlı anların da yaşandığı güreşlerde zaman zaman rakibinden korkup izleyicilerin üzerine doğru kaçan boğalar heyecanlı anların yaşanmasına neden olurken güreşlere erkeklerin yanı sıra bayanlar da yoğun ilgi gösterdi.



Özel müsabakaların da düzenlendiği güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine kupaları törenle verildi. Aynı zamanda tarihi bir Yörük kültürünün de yaşatıldığı boğa güreşi festivalinde değişik illerden gelen yüzlerce kişi aylar sonra gerçekleştirilen ilk güreşte birbiri ile kaynaşıp hasbıhal etti. - AYDIN