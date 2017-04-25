Ege'de Batan Kaçak Teknesinde Ölenlerden Biri Türk
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açıldıkları teknenin batması sonucu ölenlerden birinin üzerinden, Siirt doğumlu Barış Yazgi'ye ait kimlik çıktığı belirtildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açıldıkları teknenin batması sonucu ölenlerden birinin üzerinden, Siirt doğumlu Barış Yazgi'ye ait kimlik çıktığı belirtildi.
Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan ve uluslararası sularda dün batmasıyla teknedeki kaçaklar suya düştü, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında, denizde 7 ceset bulundu. Cesetler, sudan alınarak Babakale Limanı'na getirildi. Yapılan kontrolde bir cesedin üstünden çıkan kimlikte Siirt doğumlu Barış Yazgi olduğu belirlendi. Deniz üzerinde kendisine ait kemanın kutusuna sarılmış olarak bulunan Barış Yazgi'nin, keman kutusundan da çok sayıda nota kağıdı çıktı. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Çanakkale