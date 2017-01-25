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Ege'de 5,0 Büyüklüğünde Deprem
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Ege'de 5,0 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de 5,0 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com

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