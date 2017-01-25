Son Dakika! Ege'de 5,0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem saat 21.50'de kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen sarsıntının 8,48 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
SABAH DA DEPREM YAŞANMIŞTI
Muğla'da sabah saatlerinde de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 04.19'da kaydedildi.
Sarsıntının 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.