Ege'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Ege'de törenlerle kutlandı. Vatandaşlar öğrencilerin gösterilerine büyük ilgi gösterirken, cadde ve sokaklarla evlerin balkonları Türk bayrakları ile donatıldı. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle pek çok ilde kutlamalar açık alanlar yerine daha çok spor salonlarında yapıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın önemi törenlerde vurgulandı.



BALIKESİR



Balıkesir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ilk tören saat 09.30'da Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha önce saat 10.30'da Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan kutlama ise havanın yağışlı ve soğuk olması nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu'na alındı. Kutlamaya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, bürokratlar ve siyasi pertilerin temsilcileri de katıldı.



Törende çocuklar rengarenk giysileriyle şiirler okudu, dans edip, halk oyunları ve spor gösterileri sundu.



KÜÇÜK VALİ KİTAP FUARI İSTEDİ



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ersin Yazıcı'nın koltuğuna oturan Kuvay-i Milliye Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Arif Kerem Bakır, "Tüm dünya ve Türkiye'deki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Balıkesir'de çok geniş kapsamda kitap fuarlarının açılmasını istiyorum. Özellikle öğrenciler arasında kitap okuma oranının artmasını diliyorum" dedi.



ÇANAKKALE



Çanakkale'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Buradaki törene Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Atatürk Öğretim Okulunda Furkan Yılmaz ve Güliz Korkmaz'ının Ata'nın anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Barbaros İlkokul öğrencilerinden Ayberk Kaçar, 23 Nisan isimli şiiri okudu. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan yayıp, "97'nci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1920 tarihinde bir milletin yeniden şahlanışının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve tarihe yazıldığı bir gündür" dedi.



Çelenk koyma töreni Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın konuşması ile sona erdi.



CHP'DEN ALTERNATİF TÖREN



CHP Çanakkale İl örgütü, törenin ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale İl Başkan Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, CHP Çanakkale İl Kadın Kolları ve CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları'ın katılımıyla alternatif bir törenle Ata'nın anıtına üzerinde 'Atam İzindeyiz' yazılı çelenk bıraktı. Çanakkale'deki 23 Nisan kutlamaları kordonboyunda ve halk bahçesindeki çeşitli etkinlikler ile devam edecek.



DENİZLİ



Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik binası önündeki törene Denizli Vali Yardımcısı Rifat Ata, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan, Melike Basmacı, Denizli İl Garnizon Komutanı Kidemli Albay Gültekin Yaralı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konmasının ardından kutlamalar Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda devam etti. Buradaki programın açılışında İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımı konser verdi.



Daha sonra sahneye gelen Fatih İlkokulu 4'üncü Sınıf Öğrencisi Alper Anıl Dokur, 'Ben Anadoluyum' adlı şiiri okudu. Şiir salonu dolduranlar tarafından uzun süre akışlandı. Salondaki izleyiciler arasındaki bir kadın duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Program öğrencilerin, halkoyunları gösterilerini sahnelemesiyle sonra erdi.



MANİSA



Manisa'daki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek ve çok sayıda Manisalı izledi.



Kutlamalarda öğrenciler, 23 Nisan şiirleri okudu. Törende halk oyunları, modern dans gösterileri, Anadolu ateşi, vals gösterisi sahrnelendi. Gösterilerinin ardından Türk bayrağı açan öğrenciler, bayraklardan birini Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e verdi. Protokol üyeleri çocukları gösterilerinin ardından, tek tek tebrik etti. Birbirinden eğlenceli gösterilerin ardından çocuklar gün boyuna meydanda kurulan oyun gruplarında eğlendi.



AYDIN



Aydın'da 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk konulmasınn ardından Özel İsabet Okulları Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde törene katılan ilk ve ortaokulların öğrencileri Atatürk Bulvarı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Mehter Takımı'nın gösterisi burada da devam etti. Kutlamalar Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda öğrenciler, şiirler okuyup, halk oyunları, cimnastik ve karate gösterisi sundu. Programa Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, daire amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı.



UŞAK



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak ve ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda planlanan kutlama programı hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Ahmet Okur, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, uŞAK İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından, şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle tören sona erdi.



MUĞLA



Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Menteşe Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan,Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile öğrenciler ve veliler katıldı.



Konuşmaların ardından Dumlupınar İlkokulu Anasınıfı ve 1'inci sınıf öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler ile gerçekleşen kutlama töreninde 2'nci sınıf öğrencilerinin tamamından oluşan ritim grubunun verdiği mini konser büyük ilgi gördü. 155 öğrenciden oluşturulan ritim grubu darbuka, davul, zilli tef ve diğer müzik aletleri eşliğinde Barış Manço'ya ait iki şarkıyı seslendirdi.



BODRUM



Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 97. yıl kutlamaları Bodrum Stadyumu'nda yapıldı. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında 13 derece olması nedeniyle törene katılan öğrenciler zor anlar yaşadı. Ancak, buna rağmen öğrenciler coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı.



Tribünleri dolduran Bodrumlular da öğrencilerin coşkusuna ortak oldu. Şarkılar türküler ve yöresel oyunlar eşliğinde kutlanan bayramda çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.12 okuldan 1370 öğrenci ile 200 öğretmenin katıldığı kutlamada, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz eşi Cihan Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile yaklaşık 5 kişi katıldı. Törene katılanlan Atatürk baskılı tişörtler giyip, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. 380 öğrencinin rock, Türkçe pop, halk müziği eşliğinde müzikal dans ve oyun gösterisi coşkuyu katladı.



FOÇA



Foça'da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı resmi tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Resmi törenin ardından CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi Atatürk Anıtı'na anıta çelenk sundu.



- İzmir