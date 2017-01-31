Ege Bölgesinde Kaçak Avcılıkla Mücadele

Ege Bölgesinde 2016 yılında yasa dışı av yapan 750 kişiye toplam 725 bin 535 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan görev bölgelerinde 2016 yılında 5 bin 574 avcı denetlendi.



Denetimler sonucu yasa dışı av yapan 750 kişiye toplam 725 bin 535 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca yaban hayatına ve ekosisteme verilen zarar nedeniyle de 151 kişiye 272 bin 850 lira para cezası uygulandı.



Kaçak ve usulsüz avlanmada kullanılan 208 av tüfeği olmak üzere toplam 431 kaçak av aracına el konuldu.



Yetkiler, yaban hayatının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla denetlemelerin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "El konulan kaçak av araçları arasında ses sistemi, akü, projektör, kafes ve ağlar bulunmaktadır. Ayrıca yapılan bu denetimlerde yasalara aykırı şekilde doğadan toplanmış veya yasa dışı yöntemlerle avlanmış 683 hayvana el konulmuştur. Kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşlarımızın yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 2016 yılı içerisinde Bölge Müdürlüğümüzce başta öğrenciler olmak üzere, avcılar, yaban hayatı konusunda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, kolluk kuvvetleri (jandarma, polis) ve halkın tüm kesimleri ile toplantılar yapılmıştır. Sürdürülebilir yaban hayatı ve bilinçli avcılık yapılması amacıyla 2016 yılında 86 avcı eğitim kursu açılmış ve 2 bin 251 kişi eğitilerek sertifikalandırılmıştır." bilgilerini aktardı.