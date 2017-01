Ege Bölgesi'nde İhracat Yüzde 1 Arttı

EGE Bölgesi, 2016 yılında 16 milyar 603 milyon 448 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla ihracat yapan ikinci bölge olan Ege Bölgesi'nin ihracatı 2015 yılına göre yüzde 1 artış gösterdi. Ege Bölgesi 2015 yılında Türkiye'ye 16 milyar 499 milyon 746 bin dolar döviz kazandırmıştı.



Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ege Bölgesi illeri İzmir, Manisa ve Denizli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yerini korudu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi'nin ihracatında İzmir, 7 milyar 931 milyon dolar ile ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye'de en fazla ihracat yapan dördüncü il oldu. İzmir'in ihracatı 2016 yılında yüzde 1 azalma gösterdi. Manisa 3 milyar 772 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırırken, Manisa'yı 2 milyar 766 milyon dolar ile Denizli izledi. 2016 yılında Manisa'nın ihracatı yüzde 4 gerilerken, Denizli ihracatını yüzde 10 oranında arttırma başarısı gösterdi. Manisa ve Denizli Türkiye sıralamasında arka arkaya yedinci ve sekizinci sırada yer aldı. Balıkesir, 2015 yılında 508 milyon 567 bin dolar olan ihracatını, 2016 yılında yüzde 2'lik artışla 520 milyon 553 bin dolara çıkarırken, Aydın'ın ihracatı yüzde 2'lik azalışla 487 milyon 298 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



İHRACATINI EN FAZLA ARTTIRAN İL MUĞLA OLDU



Ege Bölgesi'nde 2016 yılında ihracatını en fazla arttıran il Muğla oldu. 2015 yılında 341 milyon 531 bin dolar dış satıma imza atan Muğla, 2016 yılında yüzde 13.3'lük sıçrama ile 386 milyon 989 bin dolara ulaştı. Afyon yüzde 4 ihracat kaybıyla 304 milyon dolardan, 291 milyon dolara geriledi. Ege Bölgesi illeri arasında 2016 yılını başarılı bir şekilde geride bırakan illerden biri de Uşak oldu. Uşak, 2016 yılında yüzde 13'lük ihracat artış hızı yakaladı ve ihracatını 220 milyon dolardan 248 milyon dolara yükseltti. Kütahya ise yüzde 4'lük ihracat gelişimi göstererek 191 milyon dolardan 198 milyon dolara tırmandı.



İZMİR'İN İHRACATINDA KİMYA VE HAZIRGİYİM ZİRVEDE



Ege Bölgesi'nin ihracatının yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren İzmir'in ihracatında Kimya Sektörü 1 milyar 179 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 1 milyar 132 milyon dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu. İzmir'den 662 milyon dolarlık demir ve demirdışı metaller, 630 milyon dolarlık tütün, 539 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi, 523 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve 415 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.



DENİZLİ'DE HAZIR GİYİM, MUĞLA'DA SU ÜRÜNLERİ



Manisa'nın ihracatında Elektrik Elektronik Sektörü, 2 milyar 120 milyon dolar ile aslan payını alırken, Otomotiv Endüstrisi 389 milyon dolarlık ihracatla ikinci, 382 milyon dolarlık dış satımla İklimlendirme Sektörü üçüncü sırayı aldı. Denizli'nin ihracatında ise ilk üç sıra 1 milyar 104 milyon dolarlık ihracatla Hazırgiyim ve Konfeksiyon, 390 milyon dolarlık ihracat ile Elektrik ve Elektronik ve 274 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri sektörlerinin oldu. Balıkesir'in ihracatında 130 milyon dolar ile elektrik ve elektronik sektörü öne çıkarken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 128 milyon dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 47 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Aydın'da Madencilik sektörü 108 milyon dolar ihracatla bu yıl birinci sıraya çıkarken, kuru meyve sektörü 107 milyon dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu. Bu iki sektörü 54 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisi izledi. Muğla'dan yapılan toplam 386 milyon 989 bin dolarlık ihracatın yüzde 73'lük kısmına denk gelen 281 milyon dolarlık tutarı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü tek başına yaptı. Muğla'da madencilik sektörü 41 milyon dolar, yaş meyve sebze sektörü ise 25 milyon dolarlık ihracatla su ürünleri sektörünü takip ettiler. Afyon'da madencilik sektörü 170 milyon dolar ihracatla açık ara önde yer alırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 67 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ise 15 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



UŞAK'TA HALI, KÜTAHYA'DA SERAMİK



Uşak'tan yapılan ihracatta halı sektörü 2016 yılında 64 milyon dolarlık tutarla zirveye çıkarken, tekstil ve hammaddeleri ihracatı 58 milyon dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı 55 milyon dolar oldu. Kütahya'nın 2016 yılında yaptığı 198 milyon dolarlık ihracatın yüzde 66'lık dilimini çimento, seramik ve toprak ürünleri sektörü tek başına yaparken, demir ve demirdışı metaller sektörü 16 milyon ve kimya sektörü 15 milyon dolar ihracata imza attı.



- İzmir