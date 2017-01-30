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Ege Bölgesi İhracatını Yüzde 1 Artırdı
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Ege Bölgesi İhracatını Yüzde 1 Artırdı

Geçen yıl ihracatını yüzde 1 artıran Ege Bölgesi, 16,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi İhracatını Yüzde 1 Artırdı

Geçen yıl ihracatını yüzde 1 artıran Ege Bölgesi, 16,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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İhracat, Ege