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Ege Bölgesi İhracatını Yüzde 1 Artırdı
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Ege Bölgesi İhracatını Yüzde 1 Artırdı
30 Ocak 2017 Pazartesi 11:32
Geçen yıl ihracatını yüzde 1 artıran Ege Bölgesi, 16,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.
Geçen yıl ihracatını yüzde 1 artıran
Ege
Bölgesi, 16,6 milyar dolar
ihracat
gerçekleştirdi.
Kaynak:
Dunya.com
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