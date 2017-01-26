Ege Bölgesi İçin Zirai Don ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın, öğleden sonra etkisini artırarak, güney Ege'de saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına şeklinde görüleceği bildirildi.



Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca bu akşamdan itibaren, tarımsal faaliyet ve seracılık yapılan alanlarda, bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine göre hafif, orta veya kuvvetli zirai don beklendiği vurgulanarak, 30 Ocak Pazartesi'ye kadar devam etmesi beklenen zirai dona karşı, üreticilerin tedbirli olması istendi.