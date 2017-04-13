Egd'nin Ekonomi Basını Başarı Ödüllerine Başvuru Sürüyor
Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) "9. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışması için müracaatlar devam ediyor.
Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) "9. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışması için müracaatlar devam ediyor.
EGD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin, bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasına başvurular 15 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Adaylar en iyi haber, en iyi söyleşi, en iyi araştırma haberi, en iyi köşe yazarı, en iyi ekonomi programı, yerel basın ve jüri özel ödüllerinin verileceği yarışmaya, 2016 Mart-2017 Mart sonu yayınlanan çalışmalarıyla katılabilecek.
Ödüllere aday olan yazılı basın ile televizyon ve radyo çalışmalarının ad soyad, iletişim bilgileri, yarışmak istenilen kategori belirterek "ekonomiodulleri@gmail.com" adresine gönderilebilmesi gerekiyor. Aday çalışmalar dernek merkezine (İstiklal Cad. No: 22 K: 2 Beyoğlu/İstanbul) bir CD'de elden veya postayla da teslim edilebilecek.
EGD'nin "9. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışması, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) desteğiyle düzenleniyor.
Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ın da aralarında yer aldığı Seçici Kurulda şu isimler bulunuyor:
"Hasan Eriş (EGD), Hakan Güldağ (Dünya), Vahap Munyar (Hürriyet), Şeref Oğuz (Sabah), Ruhi Sanyer (Bloomberg Businessweek), Serpil Yılmaz (Habertürk), Oya Yalıman (Platin), Aslı Şafak (Bloomberg HT), Faruk Erdem (Takvim), Fikret Çengel (Türkiye), Hayri Çetinkaya (Sözcü), Ahmet Çelik (Posta), İbrahim Acar (Yeni Şafak), Talip Yılmaz (Ekonomist), Recep Erçin (Aydınlık), Recep Yaşar (İletişim Araştırmaları Derneği), Ali Çağatay (Bloomberg HT), Fikri Türkel (Gıda Hattı Dergisi), İbrahim Çağlar (İTO Yönetim Kurulu Başkanı), Tarkan Kadooğlu (TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Akyüz (İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı), Hasan Süel (Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı), Celal Toprak (EGD), İdriz Çokal (Para Dergisi)"
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