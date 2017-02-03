Efthimiou, Dışişleri Bakanlığının Bugünkü Açıklamasına Cevap Verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Stratos Efthimiou, Türk Dışişleri Bakanlığının bugünkü açıklamasına karşılık açıklama yaptı.



Efthimiou, "Uluslararası hukuku ihlal edenlerden uluslararası hukuk dersi almayız. Bir gün içinde hava sahamızı 138 kez ihlal eden ve adalarımız üzerinde alçak irtifalı uçuş gerçekleştirerek toprak bütünlüğümüzü tehdit edenler haklı olamaz" dedi. - ATİNA