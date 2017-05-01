Eftelya Balık'tan '7 Saatlik Yemeğe 6 Bin Lira Hesap' İddiasına Yalanlama

Hakan Baş ile sevgilisi Bensu Soral, yakın dostları ile Arnavutköy'deki Eftelya Balık'a gitti. 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap geldiği iddia edilirken, mekandan söz konusu rakama yalanlama geldi.

Akşam 20.00'de geldikleri lokantadan saat 03.00'te çıkan Hakan Baş, Bensu Soral ve yakın dostlarının 7 saatlik yemeğine 6 bin TL hesap geldiği, hesabı Hakan Baş'ın ödediği ileri sürüldü.

'3 Adam'dan Oğuzhan Koç, "Keyifli bir yemekti ve zaten hesabı Hakan ödedi sağolsun" dedi. Eser Yenerler ise "Güzel bir akşam geçirdik. Fazla proje, iş konuşmadık" ifadelerini kullandı. Gece saat 03.00'da balıkçıdan ayrılan ekip, evlerinin yolunu tuttu.

6 BİN TL DEĞİL 2 BİN 900 TL

Basın yansıyan haber üzerine Eftelya Balık'tan yapılan açıklamada, "Haberde bahsedilen hesap miktarı, Türkiye standartlarına göre olağandışı bir rakamdır. Sağlanan hizmetin karşılığı olarak 2 bin 900 TL hesap ücreti ödenmiştir" ifadeleri kulanıldı.