Efsanelerin Vedası, Mucizeler ve Trajedilerle Sporda 2016 Böyle Geçti

2016 yılında futbola FIFA ve UEFA'daki skandallar damgasını vurdu. Yolsuzluk soruşturması sonrası FIFA başkanı Sepp Blatter gitti, yerine Gianni Infantino seçildi.



UEFA eski Başkanı Michel Platini de görevi bırakmak zorunda kaldı. Platini, etik kurallarını ihlal ettiği için 4 yıl men cezası aldı. Slovenyalı Aleksander Ceferin, Eylül ayındaki kongrede yeni UEFA başkanı seçildi.





Sahada ise Fransa'daki Euro2016'da şampiyonluğu Ronaldo'nun sakatlanarak gözyaşlarıyla terk ettiği maçta final Portekiz kazandı.



İngiltere ve Rusya taraftarları turnuva boyunca Fransa sokaklarını birbirine katarken, UEFA'dan iki ülkeye de 'diskalifiye olursunuz' uyarısı geldi.



Futbolun peri masalı İngiltere Premier Lig'de yaşandı. Sezon başlarken ligi orta sıralarda bitirmesi başarı sayılabilecek olan Leicester City, lige yükseldiği sene şampiyonluğa ulaşarak bir futbol mucizesi yaşattı.





2016 futbolda büyük bir trajedinin de yaşandığı yıl oldu. Brezilya liginin orta sıralarda mücadele eden ekiplerinden Chapecoense bir kaç oyuncusu hariç tamamının hayatını kaybettiği bir uçak kazasıyla manşetlerde yer aldı. Güney Amerika kulüpler kupası finali için Kolombiya'ya gitmekte olan ekibi taşıyan uçak yakıtı bitince düştü. Olayda futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve gazetecilerle mürettabatın da aralarında bulunduğu 71 kişi öldü, altı kişi yaralı olarak kurtuldu.





İspanya'nın Teknik Direktörü Vicente del Bosque da emekliye ayrılarak yerini Julen Lopetegui'ye bıraktı.



Atlantik'in diğer tarafında Şili, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk Copa America şampiyonasında, finalde Messili Arjantin'i yenerek kupaya ulaştı.



Arjantinli yıldız, 5. kez Altın Top (FIFA Ballon d'Or) ödülünü kazansa da, her şey Messi için yolunda gitmedi. Golcü futbolcu Barcelona mahkemesince vergi kaçakçılığından 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.





UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Madrid'in iki takımı Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda doğru köşeyi bulan Real Madrid 5-3 kazanarak Avrupa'nın en büyük kupasını aldı.





Türkiye'de şampiyonluğu Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş kazanırken, kupayı finalde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray müzesine götürdü.



NBA'de ise memleketine geri dönen Lebron James, Cleveland Cavailers'la şampiyon olarak hemşehrilerine verdiği sözü tuttu. James'in liderliğindeki Cavs, 3-1 geriye düştükleri final serisinde üçlükleri durdurulamayan Steven Curry'nin Golden State Warriors'ını 4-3'le geçti. Cleveland şehri 1964'ten bu yana ilk kez NBA şampiyonluğunu yaşadı.





Basketbolseverler bu yıl gelmiş geçmiş büyük yıldızlardan birine veda etti. Kobe Bryant, 20 yıllık kariyerine, Los Angeles'taki The Staples Center'da biletleri hemen tükenen maçta nokta koydu. Bryant, Utah Jazz'a karşı 60 sayıyla oynadı.





Fenerbahçe basketbolda Avrupa şampiyonluğunu bitime 2 saniye kala yediği basketle kaçırdı. Sarı Lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague'in finalinde CSKA Moskova'ya dramatik bir maçta uzatmada 101-96 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.





ULEB Avrupa Kupası final rövanşında Fransız ekibi Strasbourg'u 11 sayı farkla 78-67 mağlup eden Galatasaray Odeabank, ULEB Eurocup'ta şampiyon oldu.



Efsane boksör Muhammed Ali, rekorlarla dolu yaşamını 72 yaşında noktaladı. Geride ırkçılığa, savaşa karşı duruşunu bıraktı. Milyonlarca siyahın gönüllü sözcüsü, 1981'de yakalandığı parkinson hastalığı sonrası sporu bırakmıştı.





2016'da futbol efsanesi Johan Cruyff da hayatını kaybetti. Hızına yetişilemeyen ve 'efsane dönüşü' defans oyuncularının başını döndüren Hollandalı futbol adamı akıcı, topa sahip olmayı ve her oyuncunun sürekli hareket halinde olduğu 'total futbol' kavramını miras bıraktı.





Galatasaray'ın efsane kalecisi Turgay Şeren, 7 Temmuz'da 84 yaşında hayatını kaybetti. Şeren, 18 yıllık futbolculuk kariyerinin tamamında Galatasaray'da oynadı. 46 kez milli takımın formasını giydi. Şeren, 1951'de Berlin'de Türkiye'nin 2-1 kazandığı Batı Almanya maçında yaptığı kurtarışlarla tarihe 'Berlin Panteri' lakabıyla geçti.

TENİS



Tenisin en çok kazanan kadın sporcusu olan Maria Sharapova ise şeker hastalarının kullandığı meldonyum testinden pozitif çıkınca iki yıl doping cezası aldı. Rus tenisçi, sağlık nedenleriyle 10 yıldır meldonyum kullandığını söyledi.





Avustralya ve ABD Açık turnuvalarını kazanan Angelique Kerber tenis sıralamasında yılı birinci sırada bitirdi. İspanyol Garbine Muguruza ise Roland Garros'ta Amerikalı rakibi Serena Williams'ı yenerek şampiyonluğu kazandı. Williams da Kerber'i yenerek Wimbledon'da zafere ulaştı.





Erkeklerde Federer - Nadal rekabetinin yavaş yavaş tarihe karıştığı bir dönemde, 2016'da zirvenin yeni sahibi İskoç raket Andy Murray oldu. Sırp Novak Djokoviç ise 2017'ye ikinci sırada giriyor.





Oysa Djokoviç, 2016'ya Avustralya Açık'ta Murray'e karşı rahat bir galibiyetle başlamıştı. Ardından Fransa Açık'ta da Murray'i yenmeyi başardı. Djokoviç, Avustralya, Fransa, Wimbledon ve Amerika Açık turnuvalarının hepsini birden kazanarak 1969'daki Rod Laver'in rekorunu kırması konuşuluyordu. Roland Garros'ta (Fransa Açık) kazanan Djokoviç'in kendini fazla zorlayınca, tam iyileşmeden gittiği Amerika Açık'ta Stan Wawrinka'ya kaybetti. Murray ise Wimbledon ve Olimpiyatlar'da şampiyonluğa uzandı.

Olimpiyatlar



1930'lardan beri ekonomisi en kötü günleri yaşayan Brezilya, Rio2016 Olimpiyatları ile biraz soluklanmak istiyordu. Ancak olimpiyatlarda, güvenlik, ulaşım, sporcuların kaldığı otellerdeki sorunlar turnuva boyunca sık sık manşetlere çıktı.





Havuzda, Michael Phelps 5 altın madalya alarak emekliliğe yüzdü. Amerikalı yüzücü kariyeri boyunca kazandığı altın madalya sayısını da 23'e çıkardı.



Çek asıllı ABD'li yüzücü Katie Ledecky de serbest yüzmede üç altın madalya kazanırken, Macar Katina Hosszu da nihayet Olimpiyat madalyası hayalini gerçekleştirdi. Hosszu eve 3 altınla döndü.



8 ülke ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanma başarısını gösterdi.



Bahreyn 3000 metre engelli koşuda, Fiji yeni olimpiyatlara dahil edilen Yedili Rugby'de, Fildişi Sahilleri Ürdün erkekler tekvandoda, Kosova kadınlar judoda, Porto Riko kadınlar teniste, Tacikistan erkekler çekiç atmada ve 2012 Londra'da altın madalyayı kıl payı kaçıran Vietnam da 10 metre havalı tabancada altın madalya sevinci yaşadı.





Türkiye, Rio Olimpiyatları'nda 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya aldı. Madalyaların 5'i güreşte geldi. Tek altın madalyayı ise güreşçi Taha Akgül kazandı.



Paralimpiyatlar karnesi daha parlak olan Türkiye Rio'da 1'i altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Halterde altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı 41 kg'de 104 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.





Andy Murray, 2012'dens onra 2016'da da altın madalya kazanarak ünvanını koruyan ilk tenisçi olarak tarihe geçti.



Amerikalı jimnastikçi Simone Biles ise Rio'nun sürpriz yıldızlarındandı. 4 altın madalya kazanan ikinci kadın sporcu olan 19 yaşındaki Biles, zorlu çocukluk döneminden boynundaki 4 altın madalyaya bakarak, "Bunu babaanneme borçluyum. Beni hep cesaretlendirdi. Bana sorunları kafaya takmamayı ve kendimi iyi hissetmeyi öğretti" diyordu.





Erkekler cimnastikte ise Japonyalı Kohei Uchimura ülkesine 44 yıl sonra ilk altın madalyasını götürürken Tokyo'da 'Süpermura' lakabıyla karşılandı.



Atletizmde, Jamaikalı Elaine Thompson 100 metre ve 200 metrede ipi göğüslerken 1988'den beri hem 100 hem de 200 metreyi kazanan ilk kadın atlet oldu.



Usain Bolt'un 100,200,4 X 100 metre yarışlarında hızına yine yetişilemedi. Bolt üçüncü kez bu üç kulvarı süpürdü.



WTA İstanbul Cup'ta şampiyon olan ve dünya sıralamasında 30. sıraya kadar yükselen Çağla Büyükakçay da Türkiye'nin Olimpiyatlardaki ilk tenisçisi olarak korta çıktı.